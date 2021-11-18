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Посол Антонов опроверг заявления Байдена об игнорировании Россией саммита в Глазго

Политика
Посол Антонов опроверг заявления Байдена об игнорировании Россией саммита в Глазго
twitter.com  /  @RussiaInUSA

Москва, 18 ноября. Россия, несмотря на все противоречивые заявления американского президента Джо Байдена, не только не игнорировала, но и активно участвовала в прошедшем климатическом саммите в Глазго. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По его словам, Россия выдвинула концепцию по социально-экономическому развитию. В ее основе низкий уровень выбросов парниковых газов. Кроме того, Москва представила свои планы по достижению углеродной нейтральности. При этом все решения, которые были озвучены на саммите, отметил Антонов, Россия активно приветствовала.

«Вопреки прозвучавшим претензиям о якобы "проигнорированной Москвой" климатической конференции, российская делегация стала одной из самых многочисленных», — добавил дипломат в беседе с журналистами.

Посол также напомнил, что РФ и США начали профессиональный разговор по климатическим вопросам и Арктике. По его словам, развиваются способы взаимодействия и сотрудничество различных ведомств обоих государств.

Антонов также посоветовал Соединенным Штатам отказаться от концепции «нравственного эгоизма». Он отметил, что данный подход перестал быть актуальным в современном мире.

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россия антонов участие климатический саммит
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