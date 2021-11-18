Госдума рассмотрит инициативу об автоматическом поиске нуждающихся в соцподдержке

Москва, 18 ноября. Поиск нуждающихся в социальной поддержке россиян в будущем может осуществляться в автоматическом режиме. Соответствующий законопроект появился в базе данных Госдумы.

Правительство предлагает использовать для этих целей Единую государственную систему социального обеспечения (ЕГИССО). В документе сказано о необходимости усовершенствования учета сведений об имуществе, что позволит учитывать критерии нуждаемости при предоставлении социальной поддержки.

По мнению авторов законопроекта, инициатива позволит выявлять и информировать россиян о возможности получения помощи от государства. Это позволит значительно сократить время оказания поддержки.

Принятие законопроекта может улучшить эффективность принимаемых решений на федеральном уровне. Вместе с этим планируется проводить анализ и отслеживание влияния господдержки на положение нуждающихся.

Госдума в ближайшее время рассмотрит вопрос об ужесточении наказаний за подделку водительского удостоверения. Инициатором такого предложения стал зампредседателя нижней палаты парламента по безопасности Анатолий Выборный.