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Парламент Крыма сообщил о работе над иском против Украины из-за водной блокады

Общество
Парламент Крыма сообщил о работе над иском против Украины из-за водной блокады
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Воробьев

Симферополь, 18 ноября. Правительство Крыма намерено добиться наказания для властей Украины за организованную водную блокаду. Об этом сообщил председатель комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов.

Крымские парламентарии работают над составлением иска против Украины из-за нанесенного ущерба полуострову на фоне водной блокады Киева. Сообщается, что депутаты уже разработали саму концепцию искового заявления.

«Наша рабочая группа продолжает работу над подготовкой иска о возмещении материального ущерба. Сама концепция иска уже сложена. Сейчас идет скрупулезная работа по подтверждению каждой цифры суммы ущерба, нанесенного республике», — сказал Трофимов.

Ранее глава ГУП РК «Вода Крыма» Максим Новик сообщил о недостоверности заявлений экспертов из Украины об обмелении хранилищ. По его словам, в резервуарах содержится достаточное количество воды.

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