Антонов рассказал о взаимодействии России и США по вопросам кибербезопасности

Москва, 18 ноября. Россия и США активно взаимодействуют по вопросам информационной безопасности, но Вашингтон предпочитает фокусировать консультации на теме кибервымогательства. Об этом рассказал посол России в США Анатолий Антонов.

По его словам, эксперты из профильных ведомств и министерств провели четыре раунда переговоров. Антонов добавил, что есть случаи пресечения российскими правоохранителями деятельности преступных группировок, использовавших вредоносное программное обеспечение.

«В то же время американские коллеги выступают с избирательных позиций, предпочитая фокусировать консультации на вопросах кибервымогательства. Исходим из того, что диалог со временем приобретет всесторонний характер, поскольку проблематика информационной безопасности намного шире», — приводит ТАСС слова российского дипломата.

В начале ноября Антонов сообщил, что есть вероятность введения новых санкций США против России. По его словам, торгово-экономическое сотрудничество двух стран продолжается, несмотря на ограничительные меры.