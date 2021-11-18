Магаданский «Мамонт» поборется за звание самого необычного арт-объекта России

Магадан, 18 ноября. Российский сервис путешествий Tutu.ru объявил о старте шестого раунда конкурса уникальных арт-объектов страны. Среди претендентов на победу оказался железный «Мамонт» из Магадана.

Скульптуру «Время», более известную как «Мамонт», изготовил Юрий Руденко. Композиция из металлолома и шестеренок полюбилась жителям Магадана и уже участвовала в конкурсе уникальных арт-объектов. На предпоследнем этапе она уступила «Дворнику» из Якутска.

«Раунд длится с 16 по 22 ноября. В нем соревнуются восемь новых арт-объектов из восьми регионов», — отмечается на сервисе путешествий.

Кроме «Мамонта» за звание уникального арт-объекта борются «Расписной кит» из Чукотки, камчатский «Стальной орлан», сахалинское «Царство мягких игрушек». Приморский край выдвинул «Сказочный забор», а Хабаровск – «Красную площадь на даче». Кандидатом от ЕАО стал «Зоопарк из цемента», а от Амурской области – композиция «Узоры из пластика».

Ранее конкурс Comedy Wildlife Photography Awards-2021 выбрал победителя в номинации самого смешного кадра дикой природы. Фотографию сделал Кен Дженсен во время отдыха в Китае. На снимке изображен самец обезьяны.