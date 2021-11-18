Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 ноября 09:48
09:43
Общество
Деятельность Русской православной церкви в Казахстане обсудят в «Патриоте»
09:42
Экономика
Банк России спрогнозировал повторный рост цен на продукты в 2022 году
09:41
Общество
Роскачество выявило повышенный уровень токсичности у продающихся в России одеял
09:40
Происшествия
Автора детских книг Пола Лоу обвинили в 14 случаях растления детей
09:38
Армия
Боевые корабли ВМС США примут участие в проводимых Францией учениях POLARIS 21
09:38
Общество
Краснокнижный лесной кот попался за охотой на гусей в Приморье
09:38
Политика
Посол Антонов сообщил о промедлении США в выдаче виз российским дипломатам
09:38
Общество
Психиатр Ханыков считает, что прививка от COVID-19 помогает побороть тревожность
09:37
Общество
Жители Ижевска, Казани и Перми заметили похожий на метеорит объект
09:31
Политика
МИД РФ ждет реакции от ФРГ и Франции после публикации переписки Лаврова и Ле Дриана
Все новости

Магаданский «Мамонт» поборется за звание самого необычного арт-объекта России

  /   Обновлено: 18 ноября 2021 08:35
Общество
Магаданский «Мамонт» поборется за звание самого необычного арт-объекта России
ru.wikipedia.org  /  Tracy O / CC BY-SA 2.0

Магадан, 18 ноября. Российский сервис путешествий Tutu.ru объявил о старте шестого раунда конкурса уникальных арт-объектов страны. Среди претендентов на победу оказался железный «Мамонт» из Магадана.

Скульптуру «Время», более известную как «Мамонт», изготовил Юрий Руденко. Композиция из металлолома и шестеренок полюбилась жителям Магадана и уже участвовала в конкурсе уникальных арт-объектов. На предпоследнем этапе она уступила «Дворнику» из Якутска.

«Раунд длится с 16 по 22 ноября. В нем соревнуются восемь новых арт-объектов из восьми регионов», — отмечается на сервисе путешествий.

Кроме «Мамонта» за звание уникального арт-объекта борются «Расписной кит» из Чукотки, камчатский «Стальной орлан», сахалинское «Царство мягких игрушек». Приморский край выдвинул «Сказочный забор», а Хабаровск – «Красную площадь на даче». Кандидатом от ЕАО стал «Зоопарк из цемента», а от Амурской области – композиция «Узоры из пластика».

Ранее конкурс Comedy Wildlife Photography Awards-2021 выбрал победителя в номинации самого смешного кадра дикой природы. Фотографию сделал Кен Дженсен во время отдыха в Китае. На снимке изображен самец обезьяны.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Магаданский «Мамонт» поборется за звание самого необычного арт-объекта России
конкурс арт-объект мамонт
Комментировать