BMW показал первое изображение гибридного кроссовера BMW Concept XM

Москва, 18 ноября. Немецкий бренд BMW не отстает от других компаний в развитии EV-сегмента. Производитель представил концепт своего нового внедорожника с электрической архитектурой.

Концепт получил название BMW Concept XM. Представители компании утверждают, что премьера новинки станет одним из наиболее масштабных событий за все время существования бренда.

Внедорожник продемонстрирует обновленное оформление, которое в будущем могут перенять все флагманы BMW. Модель на изображении получила передний бампер с габаритными вырезами, треугольники ходовых огней и повторяющие их светодиодные модули на крыше. Решетка радиатора оформлена подсвеченной окантовкой.

Эксперты предполагают, что новый автомобиль может стать самостоятельной моделью X8 M, размеры которой будут сопоставимы с X7. Ее могут оснастить гибридной силовой установкой с зарядкой от сети на базе 4,4-литрового битурбодвигателя. Производительность составит около 750 «лошадей». Премьера концепт-кара запланирована на 29 ноября, она пройдет на шоу Art Basel в США.

Производитель Hyundai ранее продемонстрировал концептуальный электровнедорожник Seven со смелым дизайном. Модель выступает в качестве прототипа будущей линейки Ioniq 7.