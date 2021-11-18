Журнал NI сообщил о страхе США на фоне ракетных стрельб российских подлодок в Охотском море

Вашингтон, 18 ноября. Ракетные стрельбы подводной лодки «Владимир Мономах» баллистическими снарядами «Булава» всерьез обеспокоили военнослужащих в США. Об этом в своем материале для американского журнала The National Interest рассказал аналитик Крис Осборн.

Российские подводные лодки выпустили баллистические ракеты, способные нести ядерное оружие, на дальность до 5500 км в Охотском море. С помощью этих снарядов Россия может атаковать Японию и даже континентальную часть США, не покидая пределы прибрежной линии.

«Хотя в этих учениях нет ничего особенно удивительного или необычного, тем не менее, они вновь вызывают беспокойство», — пишет Осборн.

Global Look Press / MOD Russia

Если российские субмарины немного продвинутся на восток, Гавайи и континентальная часть США могут оказаться в опасности. Такое положение дел усиливает необходимость Пентагона построить первые несколько подводных лодок с баллистическими ракетами класса «Колумбия», считает Осборн.

Ранее аналитик Чарли Гао в статье для издания The National Interest провел сравнение тактико-технических показателей российского Су-24 и американского A-10. Эксперт пришел к заключению, что отечественный самолет больше ориентирован на оружии с лазерным наведением.