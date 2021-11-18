Варшава, 18 ноября. Правительство ФРГ должно отказаться от покупки газа у Российской Федерации посредством трубопровода «Северный поток — 2 ». Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Политик уверен, что Германия должна свернуть сертификацию газопровода «Северный поток — 2». Этот метод, по словам Моравецкого, лишит Москву «дополнительных доходов».

«Нужно работать вместе ради мира, а не давать... дополнительные деньги в виде платежей за энергоресурсы, с помощью которых Россия сможет продолжить наращивать вооружения», — отметил Моравецкий.

Газопровод был достроен в сентябре этого года и является общим проектом России и Германии. Завершению строительства препятствовали многие государства, включая Украину и США. Однако Берлин не поддавался на провокации и активно выступал против санкций, которые были введены против проекта.

Ранее представители немецкого регулятора отказались прокомментировать возможный сдвиг сроков ввода в эксплуатацию «СП-2». Ранее в СМИ западных стран появились данные о переносе запуска трубопровода из-за сворачивания процесса сертификации.