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Полиция обнаружила заблудившегося в томской тайге рабочего-вахтовика

Происшествия
Полиция обнаружила заблудившегося в томской тайге рабочего-вахтовика
Невские Новости  /  Надежда Дроздова

Томск, 18 ноября. Полицейские в Томской области обнаружили рабочего-вахтовика в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Мужчина провел в тайге около пяти суток, заявили в УМВД по региону.

Как сообщили в управлении, заявление о пропаже поступило 14 ноября. В нем говорилось, что с территории вахтового поселка четыре дня назад ушел рабочий. После вызова полиция выдвинулась на поиски.

«Двигаясь в сторону предполагаемого маршрута охотника, в ходе длительных поисковых мероприятий, сотрудники полиции обнаружили присыпанные снегом следы обуви, которые помогли двигаться в верном направлении», — известно из сообщения.

Искать мужчину пришлось пешком. Спустя несколько часов было установлено его примерное местонахождение. Оказалось, что рабочий подвернул ногу и прятался от ветра у поваленного дерева. Питаться ему пришлось замороженными ягодами и водой из ледяных ручьев.

Пострадавшему была оказана медицинская помощь. Рабочего вернули в вахтовый поселок. Он выразил признательность и благодарность спасшим его сотрудникам полиции.

В горах Алтая ранее пропал турист. Он отправился на пешую прогулку, но так и не вышел на связь.

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