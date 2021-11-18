Sohu: маневры ВКС России у южных границ США заставили Вашингтон волноваться

Пекин, 18 ноября. Полеты стратегических бомбардировщиков ВКС России над Карибским морем заставили Соединенные Штаты понервничать. Об этом пишут авторы китайского портала Sohu.

После развала Советского Союза стратегическая бомбардировочная авиация в России, как и ВВС в целом, пришли в упадок. Однако последние несколько лет самолеты Ту-160 и Ту-95 претерпели серьезную модернизацию, а летчики прошли переобучение.

Россия в это время все активнее начала показывать, что достойна занимать лидирующее место на международной арене. Дело дошло до того, что российские бомбардировщики начали долетать до «заднего двора» США — Карибов и Кубы, пишет «ПолитРоссия».

«Стратегическая авиация РФ возобновила проведение дальних операций и даже начала долетать до Карибах», — написали китайские журналисты.

Многочасовой полет над Карибским морем российская сторона провела некоторое время назад. По мнению китайских авторов, событие ознаменовало собой окончание многолетнего молчания стратегической авиации России.

Ранее китайские авторы Sohu заявили, что комплекс С-550 будет превосходить предыдущий С-500 «Прометей». По их мнению, ЗРК сможет ликвидировать межконтинентальные баллистические ракеты и орбитальные самолеты.