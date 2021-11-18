Hyundai представил концептуальный электровнедорожник Seven со смелым дизайном

Лос-Анджелес, 18 ноября. Полностью беспилотный электрический внедорожник Hyundai Seven показали гостям автосалона в Лос-Анджелесе. Машина стала прототипом будущей линейки Ioniq 7.

Ключевая особенность внедорожника Hyundai Seven заключается в его дизайне. Он сделан в том же направлении, что и товарный минивэн Staria. Электрокар оснащен двухъярусной передней светотехникой и прямоугольными колесными арками. Почти плоский капот и уникальные диски обеспечивают автомобилю улучшенную аэродинамику при движении.

Еще одним нововведением стало количество дверей. Со стороны водителя она одна, а с пассажирской — две. Выбор такого ассиметричного решения объясняется компоновкой салона Premium Lounge, которая предусматривает два кресла спереди и просторный «домашний» диван. Внутри внедорожника встроен холодильник для напитков и ряд других необычных мелочей.

Управление автомобилем происходит за счет джойстика, который спрятан в подлокотнике. У Seven нет руля и педалей, что делает его полностью беспилотным.

Дизайнер Александр Шторм ранее представил изображения двухэтажной модели Lada Vesta CW Cross. Он считает, что производство такого автомобиля могло бы вывести отечественный автопром на новый уровень.