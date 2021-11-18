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Захарова: главред la Repubblica может топить дом своими газетами после критики России

Политика
Захарова: главред la Repubblica может топить дом своими газетами после критики России
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Москва, 18 ноября. Главный редактор итальянской la Repubblica Маурицио Молинари в знак протеста может топить печь в доме своими газетами. Такое предложение озвучила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она прокомментировала недавний материал издания под названием «Танки и мигранты: тиски Путина сжимают Европу», посвященный поставкам российского газа в Италию. Дипломат напомнила, что Москва ни разу не нарушила договоренности по контрактам.

«Как совесть итальянского журналиста позволяет Вам в таком хамском тоне высказываться о российских поставщиках углеводородов? Лично Вам, господин Молинари, не нравится российский газ? Отлично. У меня есть прекрасная идея — Маурицио, топите свой дом газетой la Repubblica в знак протеста», — написала Захарова в своих соцсетях.

Официальный представитель МИД России также посоветовала итальянскому журналисту напечатать хотя бы «одно предложение правды». Ему стоит объявить, что Москва является самым надежным поставщиком голубого топлива в мире.

Недавно президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко отметил, что у России есть все возможности продавать газ не только в Европу, но и в Азию. По его словам, компания «Газпром» может усилить поставки голубого топлива в Китай. Существует возможность строительства газопровода в Японию.

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захарова италия газ
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