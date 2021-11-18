«Старческая» поездка Байдена на Hummer EV за 112 595 долларов вызвала споры в Сети

Детройт, 18 ноября. Президент США Джо Байден во время визита на автомобильный завод GM Factory Zero в Детройте опробовал новый электрический 1000-сильный Hummer EV. Фотографии и видео опубликованы в социальных сетях Белого дома.

Визит лидера Соединенных Штатов приурочен к торжественному открытию завода и с целью оказать государственную поддержку производству электромобилей. Байден проходил тест-драйв вместе с генеральным директором GM Мэри Баррой и охранником.

Сначала Байден осторожничал. Он медленно и, как заметили пользователи Сети, «по-старчески» проехал на электромобиле до конца парковки. Потом он решил сменить тактику и совершил крутой поворот на 180 градусов. Остановившись на короткое мгновение, машина с просевшей задней подвеской тронулась с места.

«Это в три раза тяжелее моего корвета и в три раза быстрее», — поделился впечатлениями Байден после поездки.

ТАСС / Evan Vucci

Однако восторг президента разделили не все. В комментариях под постом Белого дома пользователи Twitter отметили, что американский лидер поддерживает не тех производителей, и ему нужно было отправиться на завод Tesla.

Другие же обратили внимание на вычурность и пафос всего мероприятия, которые вызывают раздражение. По словам американцев, практически все присутствующие на снимках люди были доставлены на место личными самолетами. При этом сам Hummer EV оценивается в 112 595 долларов — почти в два раза дороже своего собрата Tesla Cybertruck. В любом случае, оба транспорта вряд ли будут доступны обычным гражданам США. На этом факте комментаторы сделали особый акцент.

«У каждого на этой фотографии есть частный самолет. Подумайте об этом на мгновение», — указал один из пользователей.

«Когда Байден займется правами голоса и студенческими кредитами?» — вопросил второй.

«Жаль, что у меня нет денег, чтобы поехать туда», — обратил внимание третий.

«Проявите уважение к Tesla в любом случае, теперь мы ждем», — добавил комментатор.

Другие пользователи заметили, что гости мероприятия изображены на снимках без масок. А ведь событие происходит в самый разгар пандемии коронавируса. Некоторые посмеялись, что Байдену подойдет разве что водительское сидение такси Uber. Ряд пользователей вспомнили неудачное падение президента на трапе самолета и порекомендовали не доверять ему управлять электромобилем.

Недавно Байден в очередной раз оконфузился своим высказыванием на вопрос журналистов. Президенту задали вопрос о возможности отправить американскую делегацию в КНР на Олимпиаду, на что лидер государства ответил, что он единолично является делегацией США.