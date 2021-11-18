Польский журналист Мацейчук высказался о борьбе Варшавы с неолиберальным фашизмом

Варшава, 18 ноября. Польский журналист Томаш Мацейчук прокомментировал слова премьер-министра Матеуша Моравецкого об отношениях Варшавы и Брюсселя. Он высказался о борьбе поляков с неолиберальными фашистами.

Новые «уберменшен и сверхчеловеки», по мнению журналиста, — это немецкие и европейские леволибералы. Они якобы нашли путь к правде, а те, кто не поддерживает их ценности, моментально становятся изгоями, которых нужно заставить жить по-европейски, указал Мацейчук.

«То есть так, как на данный момент считают это нужным немецкие леволибералы. Их идеология является их новой религией, а люди, не исповедующие их религию, являются неверными, против которых объявляются крестовые походы», — пояснил эксперт в интервью изданию «Украина.ру».

Как указал журналист, польский премьер, который выступает, в частности, против однополых браков и абортов, отверг «святые» либеральные ценности. По его мнению, своими взглядами Моравецкий вызвал гнев у Берлина.

Премьер-министр Польши ранее с опасением высказался о миграционном кризисе на границе с Белоруссией. По его мнению, это можно считать новым типом войны.