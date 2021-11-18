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Роспотребнадзор: курение может повлиять на тяжесть течения COVID-19
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Роспотребнадзор: курение может повлиять на тяжесть течения COVID-19

Общество
Роспотребнадзор: курение может повлиять на тяжесть течения COVID-19
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Москва, 18 ноября. Курильщики чаще переносят коронавирусную инфекцию в тяжелой форме. Вредная привычка негативно влияет на легкие и отягощает борьбу с инфекцией, рассказали в Роспотребнадзоре.

Напоминание о негативных последствиях вредной привычки сделано в Международный день отказа от курения. В этом году он отмечается 18 ноября. Роспотребнадзор предупредил, что у курящих людей риск заражения коронавирусом повышается.

«Согласно имеющимся данным, у курильщиков заболевание COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме. Курение ухудшает работу легких, и организму курящего человека труднее бороться с респираторным заболеванием», — отметили в ведомстве.

Люди с ожирением тоже рискуют перенести коронавирус в тяжелой форме. Уровень смертности от инфекции повышается на 45%, если у пациента диагностирован избыточный вес. Такую статистику предоставил академик РАН Виктор Малеев.

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