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Датский историк Йенсон: Байден изменил баланс сил в Европе в сторону России

  /   Обновлено: 18 ноября 2021 07:08
Политика
Датский историк Йенсон: Байден изменил баланс сил в Европе в сторону России
Global Look Press  /  Chris Kleponis - Pool via CNP / Keystone Press Agency

Вашингтон, 18 ноября. Отказ президента США Джо Байдена от санкций против «Северного потока — 2» кардинально изменил баланс сил в Европе в сторону России, считает профессор истории Хенрик Йенсон.

Соответствующие действия Вашингтона ослабили позиции Европы, отметил историк. Еще несколько лет назад Евросоюз мог вести диалог с Москвой с позиции силы, однако теперь все изменилось.

«Сегодня все наоборот. Что-то очень важное произошло, когда Джо Байден этим летом дал зеленый свет путинскому газопроводу "Северный поток — 2"», — написал Йенсон в колонке для датского издания Jyllands-Posten.

Американские конгрессмены от Республиканской партии ранее предложили ввести новые ограничения против «Северного потока — 2». Действующие власти США отозвали санкции против газопровода в мае 2020 года, однако их могут вернуть, считают западные СМИ.

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