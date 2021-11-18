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Политолог Вакаров: кредитные средства МВФ для Украины уходят на финансирование войны

  /   Обновлено: 18 ноября 2021 07:02
Политика
Политолог Вакаров: кредитные средства МВФ для Украины уходят на финансирование войны
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Киев, 18 ноября. Кредитные средства международного валютного фонда, предназначенные Украине, уходят на финансирование войны. На фоне этого энергетическая независимость Киева не развивается, заявил политолог Василь Вакаров.

По словам специалиста, Киев должен быть вовлечен в развитие собственной альтернативной энергетики, поскольку не имеет газовых запасов. Однако данная отрасль простаивает, так как МВФ не заинтересован в достижении этих целей. Денег на развитие мирной энергетики просто не выделяют.

«Конечно, нам нужны современные технологии и способы добычи энергии, которые мы могли бы применять у себя и пользоваться этой энергией... Нам нужны инвестиции, но вместо этого мы получили кредит на строительство ВМФ, у нас неплохие отношения с МВФ, но нам никто не дает деньги на энергетику, на разработку новых способов», — сообщил Вакаров.

Политолог отметил, что страна имеет свои национальные интересы, однако реализовать она их не в силах. Ожидать при этом каких-либо инвестиций на развитие энергетики в будущем также не стоит.

Кризис на Украине достигает все больших масштабов. Ситуация с энергокризисом в стране объясняется проблемами в политической сфере. Именно политические распри помешали Киеву закупить уголь, необходимый для формирования запасов.

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украина мвф война финансирование альтернативная энергетика
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