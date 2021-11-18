Политолог Вакаров: кредитные средства МВФ для Украины уходят на финансирование войны

Киев, 18 ноября. Кредитные средства международного валютного фонда, предназначенные Украине, уходят на финансирование войны. На фоне этого энергетическая независимость Киева не развивается, заявил политолог Василь Вакаров.

По словам специалиста, Киев должен быть вовлечен в развитие собственной альтернативной энергетики, поскольку не имеет газовых запасов. Однако данная отрасль простаивает, так как МВФ не заинтересован в достижении этих целей. Денег на развитие мирной энергетики просто не выделяют.

«Конечно, нам нужны современные технологии и способы добычи энергии, которые мы могли бы применять у себя и пользоваться этой энергией... Нам нужны инвестиции, но вместо этого мы получили кредит на строительство ВМФ, у нас неплохие отношения с МВФ, но нам никто не дает деньги на энергетику, на разработку новых способов», — сообщил Вакаров.

Политолог отметил, что страна имеет свои национальные интересы, однако реализовать она их не в силах. Ожидать при этом каких-либо инвестиций на развитие энергетики в будущем также не стоит.

Кризис на Украине достигает все больших масштабов. Ситуация с энергокризисом в стране объясняется проблемами в политической сфере. Именно политические распри помешали Киеву закупить уголь, необходимый для формирования запасов.