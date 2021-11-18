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Кардиолог Кореневич перечислила симптомы приближения тромба к сердцу

Общество
Кардиолог Кореневич перечислила симптомы приближения тромба к сердцу
pexels.com  /  Karolina Grabowska

Москва, 18 ноября. Отрыв тромба в первую очередь сопровождается болью за грудиной, но могут быть и другие симптомы. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, кардиолог Анна Кореневич.

Инфаркт чаще всего случается из-за тромба, который двигается по артериям и закупоривает их. Указывать на этот процесс могут боли в левой руке, обеих руках, в передней поверхности шеи или даже в челюсти, передает «Российская газета».

«И если у ваших родственников была или есть мерцательная аритмия, то с высокой долей вероятности она может быть и у вас», — отметила Кореневич.

Мерцательная аритмия связана с нарушением ритма сердца, которое усугубляется в зрелом возрасте. Людям с таким недугом нужно особым вниманием относиться к своему здоровью.

Кардиолог Юрий Серебрянский ранее предупредил об увеличении риска развития тромбоза и инсульта в период магнитных бурь. Это объясняется облучением внутри геомагнитного поля.

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сердце тромб анна кореневич
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