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Депутат Рады Кива: крымчане выбрали воссоединение с Россией из-за событий на Украине

Политика
Депутат Рады Кива: крымчане выбрали воссоединение с Россией из-за событий на Украине
facebook.com  /  Илья Кива

Киев, 18 ноября. Жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией из-за проводимой Украиной политики, включающей в себя «героизацию нацизма и отрицание советского прошлого». Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

По мнению парламентария, на тот момент украинская власть не стала болезненно воспринимать сложившиеся обстоятельства. Прорвавшиеся к власти политики думали только о том, как бы задержаться на новых местах.

«Украина и украинская власть отдала Крым на откуп за легализацию государственного переворота, который произошел в 2014 году. Тогда произошел передел власти, и чтобы Россия не вмешивалась, было принято решение закрыть глаза и отдать Крым», — считает Кива.

Как отметил депутат, события на Украине подтолкнули крымчан к воссоединению с Россией. Жителей полуострова не устроила политика новой власти по отрицанию всего советского и героизация нацизма. Такого же мнения до сих пор придерживаются жители Донбасса.

Недавно Кива высказал свое мнение по поводу украинских провокаций. Депутат считает, что власти страны намерены создать на своей территории базу НАТО, чтобы заставить Россию предпринять зеркальные действия.

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украина россия крым причина присоединение
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