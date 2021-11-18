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Military Watch: рухнувший в Средиземном море F-35B может заинтересовать Россию

Армия
Military Watch: рухнувший в Средиземном море F-35B может заинтересовать Россию
wikipedia.org  /  Ken Videan / GFDL 1.2 / U.S. Air Force photo by Master Sgt. Donald R. Allen / Общественное достояние

Вашингтон, 18 ноября. Потерпевший крушение в акватории Средиземного моря британский истребитель-бомбардировщик F-35 может заинтересовать РФ. К таким выводам пришли авторы американского издания Military Watch.

Самолет королевских ВВС F-35B упал в море при взлете с авианосца HMS Queen Elizabeth 17 ноября. Воздушное судно является большой трофейной ценностью для многих стран, так как в нем реализовано множество передовых уникальных технологий, в числе которых вертикальный взлет и посадка, пишет «ПолитРоссия».

«F-35B является самым дорогим серийным самолетом в мире, что обусловлено его способностью совершать вертикальную посадку. Это умение необходимо британским авианосцам, которые не могут принимать обычные истребители», — пишут аналитики издания.

Авторы советуют Великобритании как можно скорее заняться подъемом со дна рухнувшего самолета, пока до него не добралась Россия. В качестве примера издание вспомнило усилия Москвы по подъему МиГ-29К и Су-33 после того, как они упали в Средиземное море в 2016 году. Целью стало желание опередить другие государства, чтобы технологии самолета не оказались у стран НАТО.

Ранее авторы китайского издания Sina сообщили о бурной реакции американских военных на новость о запуске производства Су-57 в России. Аналитики отмечают, что всего в РФ будет произведено порядка 76 самолетов.

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великобритания крушение f-35
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