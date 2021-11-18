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Писатель Ирвин Уэлш адаптирует роман «На игле» под мюзикл для сцены лондонского Уэст-Энда

  /   Обновлено: 18 ноября 2021 06:40
Общество
Писатель Ирвин Уэлш адаптирует роман «На игле» под мюзикл для сцены лондонского Уэст-Энда
youtube.com  /  Sony Pictures Releasing UK

Лондон, 18 ноября. Шотландский писатель Ирвин Уэлш занялся переработкой одного из своих самых культовых романов «На игле». В будущем поклонники произведения смогут увидеть мюзикл по мотивам книги, сообщило издание Daily Record.

Покажут «На игле» на одной из сцен лондонского Уэст-Энда. В разработке музыки принимает участие композитор Стив МакГиннес. Продюсером выступил Фил Макинтайр.

«У нас есть песни и сценарий. Сейчас мы занимаемся кастингом, думаем над хореографией и декорациями. Мы планируем выйти с премьерой не раньше, чем через год. И, вероятно, попробуем сразу отправиться в Уэст-Энд. Это и есть цель», — поделился Уэлш.

Писатель отметил, что готовы уже 14 песен. Композиции охватывают множество стилей, начиная от урбан-хауса и рок-н-ролла и заканчивая диско и джазом.

Самой известной адаптацией романа Уэлша является одноименный фильм Дэнни Бойла. Рассказ повествует о четырех друзьях, страдающих от наркотической зависимости. Главную роль в фильме исполнил Юэн Макгрегор.

Адаптацией другого знаменитого произведения занялся и Disney. Студия представит «Золушку» в неожиданном образе в феврале следующего года.

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