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Вирусолог Чумаков посоветовал людям с низким уровнем антител поторопиться с ревакцинацией

Общество
Вирусолог Чумаков посоветовал людям с низким уровнем антител поторопиться с ревакцинацией
Правительство Архангельской области

Москва, 18 ноября. Низкий уровень антител является тревожным сигналом, на который стоит обратить внимание перед повторной прививкой. Об этом рассказал вирусолог Константин Чумаков.

Согласно информации представителей системы здравоохранения, уровень антител снижается спустя полгода после вакцинации против коронавируса. Но если они отсутствуют или упали слишком низко, то затягивать с повторной прививкой не стоит, пишет РБК.

«Если вы измерите антитела, а их совсем нет, они упали низко, то тогда это тревожный сигнал и стоит поторопиться и привиться еще раз. Если у вас антитела на хорошем уровне, то тогда в этом спешки нет», — заявил вирусолог Чумаков.

Дополнительная доза вакцины увеличит количество антител и улучшит их качество. По словам директора центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, для защиты от заражения коронавирусом требуется не менее 300 международных единиц.

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