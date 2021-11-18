Депутат Рашкин признался в убийстве лося

Москва, 18 ноября. Депутат Государственной думы от КПРФ Валерий Рашкин признался в убийстве дикого лося, который был обнаружен в багажнике его автомобиля. Соответствующее видео записал и опубликовал сам парламентарий на своем YouTube-канале.

Он рассказал, что поехал в Саратовскую область с целью отдыха после длительного предвыборного и избирательного процесса. Приехав на место Рашкин встретился с друзьями, поел и выпил чай. Парламентарий акцентировал внимание на том, что спиртные напитки в тот день не употреблял.

Затем Рашкину поступило предложение поохотиться и половить рыбу. Знакомые депутата заверили, что вся необходимая разрешительная документация для этого есть. Отправившись на охоту с карабином, оснащенным оптическим прицелом, парламентарий заметил дикого зверя, однако из-за плохой погоды перепутал лося с кабаном. После убийства он приступил к разделыванию туши, а потом решил отправиться к друзьям за помощью.

«Я понял, что стал жертвой стечения обстоятельств, когда приехал по приглашению друзей на рыбалку и, возможную, охоту. Я оказался введенным в заблуждение информацией о наличии законных и оформленных документов на охоту. А в результате этим воспользовались неизвестные мне люди, которые, судя по всему, участвовали в провокации против меня», — признался депутат.

Ранее гособвинители направили в Государственную думу прошение о снятии права неприкосновенности с Рашкина. После этого правоохранители начнут полноценное следствие в отношении нарушителя закона.