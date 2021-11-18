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Профессия слесаря стала одной из высокооплачиваемых вакансий для молодежи в России

Общество
Профессия слесаря стала одной из высокооплачиваемых вакансий для молодежи в России
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Москва, 18 ноября. Аналитики сервиса «Работа.ру» выяснили самые высокооплачиваемые вакансии, которые предлагают молодым специалистам. В список попали разработчик приложений, логопед и слесарь-монтажник.

Молодым людям чаще всего предлагают вакансии, которые не требуют большого опыта работы. Так иркутская компания готова платить до 360 тысяч рублей удаленному разработчику С#. Кандидат на должность должен владеть языком программирования и системой Git, пишет РИА Новости.

Логопеду в Подольске готовы выплачивать до 100 тысяч рублей в месяц. От соискателя требуется высшее специальное образование и прохождение специальных курсов. Аналогичный доход могут иметь слесари-монтажники из Жуковского. Преимуществом будет наличие личного транспорта и водительских прав.

Ранее аналитики «Работы.ру» выяснили самые высокооплачиваемые вакансии ноября в Москве. Лидером оказался ведущий специалист по работе с клиентами в агентстве недвижимости. Соискателю предлагают до 550 тысяч рублей в месяц.

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