Ошибка переводчика Ельцина до слез рассмешила Клинтона в 1995 году

Москва, 18 ноября. Переводчик Бориса Ельцина поставил в неудобное положение первого российского президента во время встречи с американским коллегой Биллом Клинтоном.

Казус произошел еще в 1995 году на совместной пресс-конференции двух президентов в Нью-Йорке. Она была посвящена предшествующим ей двухсторонним переговорам, в ходе которых Ельцин и Клинтон обсудили ряд спорных вопросов.

Первым выступил президент США, после чего к микрофону подошел его российский коллега. Он начал критиковать журналистов из-за статей, в которых говорилось, что встреча лидеров двух стран закончится провалом.

«Не первый раз я вам говорю, что вы провалились», — ответил им Ельцин.

После этих слов Клинтон согнулся пополам и начал заливаться смехом. Выяснилось, что переводчик допустил ошибку в речи президента России. Речь идет о слове «провалиться» (to have a disaster), которое также имеет значение «обделаться», пишет «Царьград».

Гости и зрители программы «Место встречи» ранее хохотали от остроумного анекдота телеведущего Андрея Норкина. Шутка журналиста была посвящена одесситке, участвующей в телевикторине.