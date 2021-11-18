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Экс-глава МИД Украины Огрызко увидел слабость в обращении Запада к Москве и Минску

Политика
Экс-глава МИД Украины Огрызко увидел слабость в обращении Запада к Москве и Минску
ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 18 ноября. Западные лидеры продемонстрировали «слабость» и приняли «позорное» решение, когда решили обратиться к России и Белоруссии для разрешения миграционного кризиса на границе Польши. Такое заявление сделал бывший глава МИД Украины Владимир Огрызко.

«Позорным» решением дипломат охарактеризовал действия французского лидера Эммануэля Макрона. Политик намеревался провести телефонные переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным для решения ситуации с беженцами на польско-белорусской границе.

«Что это: просто фантастический цинизм или полное непонимание происходящего? Для меня пока это загадка», — заявил Огрызко.

Аналогичное мнение бывший министр иностранных дел Украины озвучил и в отношении исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелы Меркель. По его словам, своим звонком президенту Белоруссии Александру Лукашенко немецкий лидер вызвала «всплеск возмущения в странах того же Евросоюза».

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