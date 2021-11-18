Ученые из Манчестерского университета выявили негативное воздействие COVID-19 на психику

Манчестер, 18 ноября. Люди, заразившиеся коронавирусом, в два раза чаще страдают от депрессий и тревожных расстройств, чем здоровые. Такой вывод сделали ученые из Манчестерского университета.

Они проанализировали данные 12 миллионов пациентов из банка Великобритании. Исследователей интересовало состояние здоровья граждан в течение десяти месяцев после постановки диагноза.

Результаты работы показали, что инфицированные больше подвержены проблемам с психикой и особенно нарушениям сна. Примечательно, что последний недуг встречается и у тех людей, которые не болели COVID-19. Ученые пока не могут точно объяснить этот феномен.

Журнал The Lancet ранее сообщал, что за первый год пандемии COVID-19 количество случаев депрессий и тревожных расстройств увеличилось на 26%. Чаще всего граждане жаловались «на ощущение безысходности, страх за свое будущее, угрозы потери работы и связанные с этим финансовые страхи».