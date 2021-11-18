Читатели «Факти» оценили старые модели «легендарной компании» УАЗ

София, 18 ноября. Ульяновский автозавод сообщил о невозможности разрабатывать новые автомобили. Болгары по-разному восприняли эту новость.

Директор предприятия Адиль Ширинов заявлял, что УАЗ не может создавать новый продукт, так как на эти цели нужно вложить много времени и денег. Кроме того, по его словам, лучше придумывать что-то свежее, а не модернизировать то, что было придумано 70 лет назад.

Материал по этому поводу опубликовала болгарская газета «Факти». Читатели отметили, что УАЗ является легендарной компанией, и если она прекратит свое существование, то это будет большим ударом. Многие комментаторы поддержали решение Ширинова и высказали свое отношение к автомобилям автозавода.

«У них и старые модели хорошие — там, где может пройти УАЗ, почти никто пройти не может», — отметил читатель.

«А вообще они правы. Фанаты у них всегда будут — зачем мне Jeep Wrangler, если УАЗ такой же», — добавил пользователь Сети.

В скором времени в США пройдет моторшоу LA Auto Show. Россия на нем представит автомобиль УАЗ «Патриот», адаптированный для американского рынка. Цена новой модели составит не менее 26 тыс. долларов.