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Ученые из WUSTL разработали гидрогель для лечения людей и починки кораблей

  /   Обновлено: 18 ноября 2021 06:15
Наука
Ученые из WUSTL разработали гидрогель для лечения людей и починки кораблей
pexels.com

Сент-Луис, 18 ноября. Исследователи из Вашингтонского университета Сент-Луиса изобрели адгезивный гидрогель на основе белков мидий и синтетической паутины. Средство подходит как для лечения людей, так и для ремонта судов.

Разработку описал портал New Atlas. Ученые попытались использовать свойства белков мидий, которые отличаются своей способностью стойко прикрепляться к поверхностям. Полученное вещество соединили с синтетической паутиной, которая лишь усиливала прочность компонента.

«Мы разработали принципы, позволяющие нам контролировать и когезию, и адгезию гидрогеля. Гель получился чуть плотнее воды, так что его можно с легкостью использовать под водой, нанося его на поверхности или между ними», — рассказал автор разработки Чжан Фучжун.

Благодаря внесению некоторых правок в бактерии мидий, гель оказался безопасным для людей. Теперь использовать его можно хоть для лечения костных повреждений, которые невозможно сшить, хоть для починки металлических предметов, где требуется высокая степень скрепления, поделились ученые.

Ученые из Окриджской национальной лаборатории министерства энергетики тоже преуспели в создании прочного материала. Исследователи научились печатать модели на 3D-принтере с использованием песка.

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разработка мидии гидрогель лечение повреждений
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