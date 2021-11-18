Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 ноября 06:46
06:40
Общество
Писатель Ирвин Уэлш адаптирует роман «На игле» под мюзикл для сцены лондонского Уэст-Энда
06:37
Общество
Вирусолог Чумаков посоветовал людям с низким уровнем антител поторопиться с ревакцинацией
06:23
Общество
Депутат Рашкин признался в убийстве лося
06:19
Общество
Профессия слесаря стала одной из высокооплачиваемых вакансий для молодежи в России
06:17
Общество
Ошибка переводчика Ельцина до слез рассмешила Клинтона в 1995 году
06:16
Политика
Экс-глава МИД Украины Огрызко увидел слабость в обращении Запада к Москве и Минску
06:15
Общество
Ученые из Манчестерского университета выявили негативное воздействие COVID-19 на психику
06:15
Общество
Читатели «Факти» оценили старые модели «легендарной компании» УАЗ
06:15
Наука
Ученые из WUSTL разработали гидрогель для лечения людей и починки кораблей
06:12
Политика
Washington Times: Белый дом может ввести новые ограничительные меры против «СП-2»
Все новости

Washington Times: Белый дом может ввести новые ограничительные меры против «СП-2»

Политика
Washington Times: Белый дом может ввести новые ограничительные меры против «СП-2»
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 18 ноября. Правительство Соединенных Штатов может принять новые ограничительные меры, направленные против трубопровода «Северный поток — 2». Об этом пишет издание Washington Times.

Конгрессмены от Республиканской партии предложили новый пакет санкций против «Северного потока — 2». Парламентарии предусмотрели ограничения в рамках Закона о разрешении национальной обороны (NDAA), пишет «ПолитРоссия».

«Санкции против российского трубопровода снова на столе... На кону стоит безопасность наших трансатлантических союзников, Сенат обязан действовать», — пишет Washington Times.

Автором инициативы по введению новых санкций является республиканец Джим Риш, а также пятеро его сподвижников-парламентариев. Нынешнее руководство страны отозвало ограничительные меры против газопровода в мае 2020 года, однако их могут вернуть, считают авторы публикации.

Ранее представители немецкого регулятора отказались комментировать возможный перенос сроков ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2». Некоторые западные средства массовой информации сообщали, что дата запуска «СП-2» изменится из-за сертификации.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Washington Times: Белый дом может ввести новые ограничительные меры против «СП-2»
санкции сша сп-2
Комментировать