Washington Times: Белый дом может ввести новые ограничительные меры против «СП-2»

Вашингтон, 18 ноября. Правительство Соединенных Штатов может принять новые ограничительные меры, направленные против трубопровода «Северный поток — 2». Об этом пишет издание Washington Times.

Конгрессмены от Республиканской партии предложили новый пакет санкций против «Северного потока — 2». Парламентарии предусмотрели ограничения в рамках Закона о разрешении национальной обороны (NDAA), пишет «ПолитРоссия».

«Санкции против российского трубопровода снова на столе... На кону стоит безопасность наших трансатлантических союзников, Сенат обязан действовать», — пишет Washington Times.

Автором инициативы по введению новых санкций является республиканец Джим Риш, а также пятеро его сподвижников-парламентариев. Нынешнее руководство страны отозвало ограничительные меры против газопровода в мае 2020 года, однако их могут вернуть, считают авторы публикации.

Ранее представители немецкого регулятора отказались комментировать возможный перенос сроков ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2». Некоторые западные средства массовой информации сообщали, что дата запуска «СП-2» изменится из-за сертификации.