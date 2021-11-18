Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 ноября 06:46
06:40
Общество
Писатель Ирвин Уэлш адаптирует роман «На игле» под мюзикл для сцены лондонского Уэст-Энда
06:37
Общество
Вирусолог Чумаков посоветовал людям с низким уровнем антител поторопиться с ревакцинацией
06:23
Общество
Депутат Рашкин признался в убийстве лося
06:19
Общество
Профессия слесаря стала одной из высокооплачиваемых вакансий для молодежи в России
06:17
Общество
Ошибка переводчика Ельцина до слез рассмешила Клинтона в 1995 году
06:16
Политика
Экс-глава МИД Украины Огрызко увидел слабость в обращении Запада к Москве и Минску
06:15
Общество
Ученые из Манчестерского университета выявили негативное воздействие COVID-19 на психику
06:15
Общество
Читатели «Факти» оценили старые модели «легендарной компании» УАЗ
06:15
Наука
Ученые из WUSTL разработали гидрогель для лечения людей и починки кораблей
06:12
Политика
Washington Times: Белый дом может ввести новые ограничительные меры против «СП-2»
Все новости

Историческая драма Ридли Скотта «Последняя дуэль» выходит в российский прокат 18 ноября

Общество
Историческая драма Ридли Скотта «Последняя дуэль» выходит в российский прокат 18 ноября
Кадр из фильма «The Last Duel»

Москва, 18 ноября. Премьера исторической драмы «Последняя дуэль» состоится 18 ноября в России. Режиссером киноленты выступил четырехкратный номинант на «Оскар» Ридли Скотт.

Картина «Последняя дуэль» основана на реальных событиях. В центре сюжета окажутся французские рыцари Жан де Карруж и Жак Ле Гри. Зрители увидят развитие конфликта, на который повлияли прошлые разногласия воинов.

Главные роли в фильме исполнили Мэтт Дэймон, Адам Драйвер, Джоди Комер. Одним из сценаристов стал Бен Аффлек, который тоже задействован в «Последней дуэли». Премьера в США состоялась еще 15 октября. На российские экраны лента выходит только 18 ноября.

Режиссер Ридли Скотт известен по работе над «Марсианином» и «Гладиатором». Недавно журналисты включили его ленту «Чужой» в список культовых научно-популярных картин.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Историческая драма Ридли Скотта «Последняя дуэль» выходит в российский прокат 18 ноября
премьера ридли скотт последняя дуэль
Комментировать