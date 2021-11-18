Историческая драма Ридли Скотта «Последняя дуэль» выходит в российский прокат 18 ноября

Москва, 18 ноября. Премьера исторической драмы «Последняя дуэль» состоится 18 ноября в России. Режиссером киноленты выступил четырехкратный номинант на «Оскар» Ридли Скотт.

Картина «Последняя дуэль» основана на реальных событиях. В центре сюжета окажутся французские рыцари Жан де Карруж и Жак Ле Гри. Зрители увидят развитие конфликта, на который повлияли прошлые разногласия воинов.

Главные роли в фильме исполнили Мэтт Дэймон, Адам Драйвер, Джоди Комер. Одним из сценаристов стал Бен Аффлек, который тоже задействован в «Последней дуэли». Премьера в США состоялась еще 15 октября. На российские экраны лента выходит только 18 ноября.

Режиссер Ридли Скотт известен по работе над «Марсианином» и «Гладиатором». Недавно журналисты включили его ленту «Чужой» в список культовых научно-популярных картин.