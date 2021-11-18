Минцифры сократило количество суперсервисов для внедрения в госуслуги

Москва, 18 ноября. Правительство России в 2019 анонсировало создание 25 суперсервисов для внедрения в государственные услуги. Однако теперь их заявленное количество сократилось до 18.

Речь идет о сервисах, которые должны охватывать бытовые ситуации граждан и бизнеса. Большинство из них представляют собой взаимодействие населения с государством. Замглавы Минцифры России Максим Паршин называл эту задачу достаточно амбициозной, но реальной для выполнения в течение двух лет.

Сейчас в программе цифровой трансформации ведомства на 2021–2023 годы указаны лишь 18 сервисов из 25 изначально заявленных. Всех их планируется реализовать до конца следующего года, передает «Коммерсантъ».

«Ведомствами, ответственными за реализацию суперсервисов, представлены позиции о нецелесообразности их дальнейшей реализации, поскольку достижение целевого состояния и клиентского пути заявителя достигается за счет аналогичных проектов, дублирующих целевое состояние суперсервисов», — пояснили в Минцифры РФ.

Всего с 2019 года на портале государственных услуг начали работать 13 суперсервисов. Семь из них были запущены в 2020 году, еще шесть — в 2021 году.

Минцифры России ранее анонсировало обновление мобильного приложения «Госуслуги». Оно станет доступно в стране в конце 2021 — начале 2022 года.