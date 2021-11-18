Подруга Асмаловской рассказала о психологических проблемах покойной танцовщицы

Москва, 18 ноября. Незадолго до смерти участница программы «Танцы со звездами», танцовщица и телеведущая Кристина Асмаловская боролась с тяжелой болезнью и пребывала в депрессии. Об этом рассказала ее подруга Екатерина.

Асмаловская признавалась, что не хочет больше жить, потому что не видит смысла. Танцовщица столкнулась с трудностями из-за нехватки работы, она много времени проводила дома, передает «Московский комсомолец».

«Но у Кристины были мечты, она хотела стать преподавателем в своей частной школе. Правда, у нее не получилось реализовать эту историю. Возможно, из-за пандемии и всех ограничений. В планах на ноябрь у Кристины намечалась встреча с одним очень известным танцором, который договорился, что она будет преподавать в его школе. Но случилась беда», — рассказала Екатерина.

Незадолго до госпитализации с COVID-19 Асмаловская попала в больницу с другим инфекционным заболеванием. Однако танцовщица «убежала из клиники», вероятно, там артистка и заразилась коронавирусом, предположила подруга.

«Плачу все время, это ужасно... Она не хотела (вакцинироваться. — Прим. ФАН). Кристина не могла собраться, чтобы пойти и сделать прививку. Мы разговаривали, но она постоянно: "потом, потом…" И в итоге ничего не сделала», — заключила подруга.

Известный российский актер Марат Башаров, который вместе с Кристиной Асмаловской участвовал в проекте «Танцы со звездами», ранее высказался о смерти 41-летней бывшей партнерши. Он отметил, что очень страшно хоронить своих детей.