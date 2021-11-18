Россия получила пять иностранных заявок на поставку ударного беспилотника «Орион»

Москва, 18 ноября. Пять иностранных заказчиков прислали заявки на поставку российских ударных беспилотных летательных аппаратов «Орион» с управляемыми ракетами «Вихрь-М». Об этом сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

БПЛА «Орион» разработан «Кронштадтом» и принадлежит классу средневысотных ударных беспилотников с большой дальностью полета. Скорость дрона равняется 200 километрам в час, в воздухе аппарат может находиться сутки, передает РИА Новости.

«С лета этого года иностранные заказчики из стран ближнего и дальнего зарубежья прислали пять заявок на поставку ударных беспилотников "Орион-Э", оснащенных управляемыми ракетами "Вихрь-М"», — уточнил источник.

Наземные испытания «Ориона», как сообщали в «Кронштадте», уже проводились. Ожидается, что в скором времени БПЛА протестируют в стрельбе ракетами с борта аппарата.

На «Орион» распространяется созданная «Кронштадтом» унифицированная система спутниковой связи. Подобная функция будет предлагаться заказчикам как дополнительная.