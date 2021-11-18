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Бывший глава СКР по Кузбассу Калинкин может получить 14,5 лет тюрьмы

Происшествия
Бывший глава СКР по Кузбассу Калинкин может получить 14,5 лет тюрьмы
Невские Новости

Кемерово, 18 ноября. Экс-глава СУ Следственного комитета России по Кемеровской области Сергей Калинкин может быть приговорен к 14,5 лет тюрьмы по громкому уголовному делу о вымогательстве акций угольной компании АО «Разрез Инской». Такое наказание запросила региональная прокуратура.

Правоохранители настаивают на заключении экс-главы Следкома в колонии строгого режима. Калинкин и ряд других высокопоставленных чиновников области обвиняются в рейдерском захвате шахты.

По версии следствия, бывший глава СУ Следкома Сергей Калинкин пытался путем угроз и шантажа завладеть контрольным пакетом акций компании АО «Разрез Инской», которым владел бизнесмен Антон Цыганков. Прибыль от незаконного присвоения угольного предприятия могла составить порядка 1,5 миллиарда рублей. Обвинение также требует взыскать с Калинкина 10 миллионов рублей штрафа.

Недавно в Кемерово ранее судимый мужчина похитил 365 упаковок семечек и две коробки кофе на сумму 870 тысяч рублей. Правоохранители ведут следственные мероприятия и уже возбудили уголовное дело по статье о краже.

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кузбасс рейдерский захват следком калинкин
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