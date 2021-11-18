Китай решил нарушить молчание на фоне проведения военных учений НАТО в Черном море

Пекин, 18 ноября. Несколько дней назад ВМС США с партнерами по НАТО провели учения в акватории Черного моря. Маневры вызвали неожиданную реакцию со стороны Китая, пишет издание Baijahao.

Военные учения состоялись на фоне напряженности в отношениях России и стран Запада. США начали все чаще стягивать свои силы к Черному морю, оказывая давление на Москву. РФ, со своей стороны, не готова нагнетать атмосферу, пишет «ПолитРоссия».

Прошедшие маневры в Черном море вызвали резонанс в море. Тему военных учений не обошли в Китае. По словам журналистов, КНР предпочитает сохранять нейтралитет, если вопросы не касаются Пекина. Но в этот раз было сделано исключение.

«Министр иностранных дел Китая Ван И раскритиковал проведения военно-морских учений, направленных против других стран», — сообщили в издании.

Китай не раз сталкивался с попытками других стран показать свою военную мощь рядом с его водами. И действия, которые произошли в Черном море, могут спровоцировать глобальный конфликт. Именно из этих соображений была вызвана такая реакция со стороны Пекина, заключили обозреватели.

Военно-морские учения США в акватории Черного моря являются откровенной провокацией. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Вашингтон отказаться от маневров и не нагнетать напряженность в регионе.