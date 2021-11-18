Ямальские ученые узнали, чем питается первый в мире олень-блогер Михалыч

Салехард, 18 ноября. Ученым из Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных удалось запечатлеть на видео перемещения и рацион питания оленя. Соответствующую публикацию специалисты опубликовали в Instagram-аккаунте учреждения.

Кадры были получены учеными благодаря ошейнику, в который вмонтирована камера. Видеозапись обнародована в формате мини-блога. Специалисты в шутливой форме окрестили животное по кличке Михалыч первым в мире оленем-блогером. Повествование как будто бы ведется от имени героя.

Работа проводилась в рамках проекта «Тундра глазами оленя». Полученная видеозапись изображает, чем питается и как себя ведет олень в зависимости от времени года, сообщает «Ямал-Медиа».

Pr Scr instagram.com / @arctic_lab_yamal

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