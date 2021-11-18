Белый дом позитивно оценил переговоры Патрушева и Салливана

Вашингтон, 18 ноября. Саммит между советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном и секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым прошли конструктивно. Об этом сообщили в Белом доме.

Администрация президента Соединенных Штатов уточнила, что переговоры велись в откровенном ключе. Стороны обсуждали взаимоотношения между странами в разрезе международной повестки.

«(Стороны обсудили. — Прим.ФАН) несколько тем в повестке двусторонних отношений и вопросов, вызывающих озабоченность в международной повестке», — сообщили в Белом доме.

Недавно о прошедших переговорах в формате телефонного разговора Салливана и Патрушева сообщили в Совете безопасности России. Там уточнили, что участники пришли к соглашению о начале совместной работы по улучшению взаимоотношений между странами и повышению уровня доверия.