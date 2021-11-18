Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 ноября 05:13
05:08
Армия
Китай решил нарушить молчание на фоне проведения военных учений НАТО в Черном море
05:07
Происшествия
Пожарные спасли четверых людей и животных из загоревшегося аварийного дома в Екатеринбурге
05:03
Общество
Врач Алексеева: средиземноморская диета поможет организму в борьбе с COVID-19
04:43
Общество
Ямальские ученые узнали, чем питается первый в мире олень-блогер Михалыч
04:37
Политика
Белый дом позитивно оценил переговоры Патрушева и Салливана
04:34
Общество
Звезда «Дюны» Фергюсон хочет появиться в спецэпизоде «Гарри Поттера» в образе кентавра
04:24
Общество
Гематолог Ким предупредила о риске тромбоза после перенесенного COVID-19
04:16
Общество
Институт Gallup признало улицы ОАЭ самыми безопасными в мире для ночных прогулок
04:11
Общество
Ученые из Университета Голдсмитс определили длительность наиболее «приятных» объятий
04:06
Происшествия
Директора стройкомпании в Новосибирске пойдут под суд за хищение более 320 млн рублей
Все новости

Белый дом позитивно оценил переговоры Патрушева и Салливана

Политика
Белый дом позитивно оценил переговоры Патрушева и Салливана
pixabay.com

Вашингтон, 18 ноября. Саммит между советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном и секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым прошли конструктивно. Об этом сообщили в Белом доме.

Администрация президента Соединенных Штатов уточнила, что переговоры велись в откровенном ключе. Стороны обсуждали взаимоотношения между странами в разрезе международной повестки.

«(Стороны обсудили. — Прим.ФАН) несколько тем в повестке двусторонних отношений и вопросов, вызывающих озабоченность в международной повестке», — сообщили в Белом доме.

Недавно о прошедших переговорах в формате телефонного разговора Салливана и Патрушева сообщили в Совете безопасности России. Там уточнили, что участники пришли к соглашению о начале совместной работы по улучшению взаимоотношений между странами и повышению уровня доверия.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Белый дом позитивно оценил переговоры Патрушева и Салливана
сша патрушев салливан
Комментировать