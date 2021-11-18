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Звезда «Дюны» Фергюсон хочет появиться в спецэпизоде «Гарри Поттера» в образе кентавра

Общество
Звезда «Дюны» Фергюсон хочет появиться в спецэпизоде «Гарри Поттера» в образе кентавра
Кадры из фильма «Гарри Поттер и Орден Феникса»

Лондон, 18 ноября. Создатели франшизы о «Гарри Поттере» готовят спецвыпуск к 20-летию первого фильма. Шведская актриса Ребекка Фергюсон заявила о желании поучаствовать в съемках, но в образе кентавра.

Двадцатая годовщина с момента выхода «Гарри Поттера и философского камня» вновь объединит главных актеров франшизы. Поклонники волшебной вселенной зачитывались книгами и пересматривали киноленты в надежде на скорое возвращение любимых персонажей. Теперь мечта стала явью.

Спецэпизод подготовит HBO Max. Он будет носить название «Возвращение в Хогватс». В съемках примут участие не только Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт, но и другие актеры фильмов. Звезда «Дюны» Фергюсон не участвовала в киносаге, но не против к ней присоединиться.

«Если "Возвращению в Хогвартс" нужен дополнительный кентавр, я бы хотела стать им», — отметила актриса в социальной сети Instagram.

Звезда «Дюны» Фергюсон хочет появиться в спецэпизоде «Гарри Поттера» в образе кентавра
Prt Scr instagram.com / @officialrebeccaferguson

Недавно HBO Max раскрыл дату премьеры специального эпизода. «Возвращение в Хогвартс» выйдет в первый день 2022 года. Премьера на стриминговом сервисе станет новогодним подарком для всех поклонников франшизы.

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Гарри Поттер кентавр ребекка фергюсон
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