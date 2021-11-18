Институт Gallup признало улицы ОАЭ самыми безопасными в мире для ночных прогулок

Вашингтон, 18 ноября. Улицы в Объединенных Арабских Эмиратах являются самыми безопасными в мире для ночных прогулок. К таким выводам пришел американский институт общественного мнения Gallup.

Об этом стало известно благодаря ежегодному аналитическому исследованию учреждения. В опросе участвовали люди в возрасте от 15 лет и старше из 115 стран. Респондентами стали порядка 120 тысяч человек по всему миру.

Институт вывел собственный «индекс закона и порядка», по которому составлялся рейтинг на основе опроса. Первое место заняли улицы ОАЭ, на втором месте расположилась Норвегия, тройку лидеров замкнула КНР, сообщает ИноСМИ.

Ранее аналитики банка «Открытие» сообщили, что около трети граждан Российской Федерации занимаются благотворительностью. По данным опроса, порядка двух третей опрошенных делают это раз в полгода или реже.