Ученые из Университета Голдсмитс определили длительность наиболее «приятных» объятий

Лондон, 18 ноября. Долгие объятия производят на человека более благоприятное воздействие. Такое открытие сделали британские ученые из Университета Голдсмитс.

Многие люди знают, что «обниматься нужно не меньше восьми раз в день». Такая практика положительно влияет на психику человека. Однако исследователи задались вопросом, как долго необходимо находиться в контакте друг с другом, чтобы получить наилучший эффект. Результаты этой работы планируют использовать в разработке роботов.

Ученые провели эксперимент, к которому привлекли 48 человек. Все они с закрытыми глазами обнимались в течение одной, пяти и десяти секунд. После каждого контакта они описывали свои впечатления. Им нужно было определить, какие объятия были «приятными», какие — «возбуждающими», а какие — «контролируемыми».

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