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Глава Роскосмоса Рогозин: старт «Протона-М» отложили из-за доработок разгонного блока

  /   Обновлено: 18 ноября 2021 04:05
Технологии
Глава Роскосмоса Рогозин: старт «Протона-М» отложили из-за доработок разгонного блока
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 18 ноября. Пуск ракеты-носителя «Протон-М» был запланирован на 6 декабря. Но из-за необходимости в доработке разгонного блока старт был перенесен на 12 декабря, рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Ракета-носитель «Протон-М» должна отправиться в космос с телекоммуникационными спутниками «Экспресс-АМУЗ» и «Экспресс-АМУ7». О планах запустить аппарат стало известно в декабре прошлого года, пишет ТАСС.

«Мы его переносим на 12 декабря», — доложил Дмитрий Рогозин.

Сейчас пуск ракеты-носителя отложен из-за доработок разгонного блока. Ранее спутники с «Протоном-М» планировалось отправить на орбиту еще в 2020 году. Но старт отложили из-за задержек в производстве «Экспресс-АМУЗ» и «Экспресс-АМУ7».

На днях начальник отделения пилотируемых космических комплексов РКК «Энергия» Рустам Абдулхаликов сообщил о запуске узлового модуля «Причал». В ближайшее время он отправится к Международной космической станции.

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