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Ученые из Университета Глазго изобрели телефон для связи собаки с хозяином

  /   Обновлено: 18 ноября 2021 03:56
Технологии
Ученые из Университета Глазго изобрели телефон для связи собаки с хозяином
pixabay.com

Глазго, 18 ноября. Исследователи из Университета Глазго в Шотландии создали «догфон» — телефон, предназначенный для связи собаки со своим хозяином. Разработку описали в журнале The Guardian.

Как отметили в издании, телефон находится в мячике. Если питомец загрустит без хозяина, ему достаточно просто покатать игрушку по полу, после чего произойдет переадресация вызова на компьютер, где собака сможет его увидеть. Устройство имеет возможность двусторонней связи, поэтому позвонить своему питомцу также не составит труда.

Как рассказала автор разработки доктор Илена Хирски-Дуглас, на первых порах возникают трудности с объяснением питомцу предназначения устройства. Часто пес звонит случайно во время простой игры, однако через время все же получается приучить его к «догфону». Как добавила Хирски-Дуглас, подобное изобретение является лишь прототипом и показывает, что адаптировать гаджеты под животных не так трудно, как кажется.

Ветеринарам из Новосибирска тоже удалось помочь четвероногому другу. Они успешно провели сложную операцию по установке протезов собаке.

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телефон собака изобретение университет глазго догфон
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