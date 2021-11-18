Жительница США Нечаева: американцы восхищаются «мазохизмом» русских людей

Москва, 18 ноября. Пять качеств выходцев из России одновременно восхищают и раздражают американцев. Об этом рассказала русскоязычная жительница США Ольга Нечаева.

Прежде всего речь идет о целеустремленности и упорстве. Перед русским человеком нет невыполнимых задач, он с легкостью может справиться с любой проблемой в короткие сроки.

«Если русский человек взялся за дело, даже если оно невыполнимое, то он уже не отступится. Устроить званый ужин за два часа, починить телевизор, который уже десять лет не работает, написать курсовую за ночь и получить хорошую оценку — все реально», — пояснила Нечаева в эфире радио «Комсомольская правда».

Второе качество — прокрастинация, или обычная лень. Американцы ответственно подходят к своему делу и приступают к нему сразу после начала рабочего дня. Однако русские люди не могут взяться за обязанности без вдохновения или времени, проведенного за чашкой кофе. Третье качество заключается в «мазохизме».

«Если у американца не получилось забить гол или разобраться в новой компьютерной программе на работе — ничего страшного, в следующий раз получится. "Молодец, что попытался", — скажут его американские коллеги. Русскому же надо, чтобы его разозлили», — добавила жительница США.

Два заключительных качества проявляются в ответственности и честности. Русский человек не боится говорить правду и с честностью готов ответить за каждое свое слово.

Черты характера русского человека представляют интерес для жителей многих стран. Так, автор блога «Сочинский Сибиряк» рассказал, какие стереотипные вопросы обычно задают французы при встрече с россиянами.