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Правовед Крохин предупредил россиян о притворяющихся сотрудниками ЖКХ мошенниках

Экономика
Правовед Крохин предупредил россиян о притворяющихся сотрудниками ЖКХ мошенниках
pixabay.com  /  fran1

Москва, 18 ноября. Существует определенный тип мошенников, которые выдают себя за сотрудников ЖКХ. Как распознать их и обезопасить себя, рассказал юрист, председатель правления Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин.

Он подчеркнул, что зачастую жертвами подобных схем становятся граждане пожилого возраста, а также одинокие люди. Самой популярной методикой кражи денег у злоумышленников является навязывание ненужных услуг. По словам Крохина, главное не торопиться с принятием решения, в особенности, если мошенник что-то очень настойчиво предлагает, передает радио Sputnik.

«... Мошенники используют психологический прием: введение человека в стресс. Они говорят, что надо быстро принять решение: сегодня скидка 30%, завтра будет уже дороже. Как только вы слышите подобные аргументы, надо сразу притормозить», — предупредил Крохин.

По словам юриста, настоящие сотрудники ЖКХ всегда имеют специальную форму. Также можно позвонить в управляющую компанию и спросить, работают ли у них конкретные специалисты. По словам Крохина, в идеале лучше заранее уточнить, кто обслуживает дом и как должен выглядеть специалист.

В последнее время злоумышленники стали все чаще использовать новую мошенническую схему с «звуковым двойником». Они научились подделывать голоса родственников или знакомых жертвы, чтобы просить перевести деньги.

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