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Видео с уставшим котом-трудягой насмешило пользователей социальных сетей

Общество
Видео с уставшим котом-трудягой насмешило пользователей социальных сетей
pixabay.com

Москва, 18 ноября. Многие забавные моменты с животными попадают на видео. Короткий ролик с котом, уставшим от ежедневных забот, опубликовали в Сети, насмешив публику.

Забот у пушистого героя видеоролика оказалось много. За весь день ему пришлось перебрать вещи в шкафу, развесить свежевыстиранное белье. Трудяга не забыл сходить в магазин, а после и помыть посуду. У кота совсем не осталось сил на привычные «тыгыдыки», пишет «Ридус».

«И скажите еще, что хозяева недовольны его трудами», — отметил пользователь социальных сетей.

«Бедолага, весь день пахать приходится», — посочувствовал коту комментатор.

Видеоролик завирусился в социальных сетях и набрал множество просмотров. Зрители посоветовали помогать хозяевам пушистого работяге, ведь иначе от таких переработок у него наступит выгорание.

Интеллект кошек не перестает восхищать пользователей социальных сетей. И пока некоторые пушистые трудятся, другие ищут способы добыть себе еды. Достижением может похвастаться наглый питомец, которому удалось взломать автоматическую кормушку.

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