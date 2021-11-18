Китайское издание Beijing Daily осудило Dior за рекламу с азиатской женщиной

Пекин, 18 ноября. Французский модный дом Dior привлек к рекламе своей новой продукции женщину азиатской внешности. Китайцы не оценили видение фотографа и раскритиковали компанию за «уродование» уроженок Азии.

Рекламное фото сделала китайская художница Чэнь Мэн. На снимке изображена женщина с «жуткими глазами, мрачным лицом и доспехами в стиле династии Цин», отметили в государственной газете Beijing Daily.

«Фотограф подыгрывает брендам или эстетическим вкусам западного мира. В течение многих лет азиатских женщин изображали с маленькими глазами и веснушками, однако китайское видение красоты и искусства не должно быть искажено этим видением», — говорится в материале.

Pr Scr instagram.com / @DIOR

Российские звезды любят продукцию Dior. Так звезда ситкома «Воронины» Екатерина Волкова ранее хвасталась в соцсетях большим количеством сумок от самых модных домов мира. Каждая из них стоит по несколько сотен тысяч рублей.