Губерниев раскритиковал украинских фанатов после инцидента с перевернутым флагом России

Киев, 18 ноября. Футбольные болельщики сборной Украины повели себя как дураки, когда перевернули российский триколор и спровоцировали боснийцев в матче отбора ЧМ-2022. Украинских фанатов осудил телекомментатор и журналист Дмитрий Губерниев.

Украинцы в недавнем матче принесли на трибуну флаг России и вывесили его вверх ногами. На такой жест отреагировали болельщики сборной Боснии и Герцеговины, которые посчитали знамя сербским и накинулись на противников с кулаками. На потасовку отреагировал и Дмитрий Губерниев, предрекший украинским фанатам регулярное «получение звездюлей».

«Дуракам закон не писан, если писан, так расписан. Украинские болельщики — просто дураки. Если будут продолжать так делать, то будут регулярно получать звездюлей на всех крупнейших соревнованиях. Конечно, это карма, тут даже говорить нечего. В следующий раз еще что-нибудь перевернут, получат снова люлей на другом стадионе от других болельщиков», — высказался телекомментатор в беседе со Sport24.

Благодаря победе в матче с Боснией и Герцеговиной сборная Украины прорвалась в стыковые матчи. В соответствии с решением ФИФА и УЕФА, россияне и украинцы не встретятся в рамках плей-офф.