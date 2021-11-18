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МИД России призвал мировое сообщество не допустить попадания технологий в руки террористов

  /   Обновлено: 18 ноября 2021 02:48
Политика
МИД России призвал мировое сообщество не допустить попадания технологий в руки террористов
Федеральное агентство новостей

Москва, 18 ноября. Мировое сообщество не должно допустить того, чтобы террористы начали использовать новые технологии в своих целях. С таким заявлением выступил заместитель главы МИД России Олег Сыромолотов.

В частности, он затронул тему развития искусственного интеллекта. По его словам, цифровое развитие порождает на свет множество различных инноваций, которые затем террористы берут на вооружение, используя в своих целях. В связи с этим Сыромолотов обратился к мировому сообществу с призывом не допустить данного сценария и работать «на опережение», передает «Российская газета».

«... Наша общая задача — не позволить террористам натворить много бед, используя доступные для нормальных граждан блага научно-технического прогресса», — сообщил замминистра.

Также ранее МИД России обратился к Великобритании с призывом наладить отношения с Москвой. Как сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова, Лондону стоит отказаться от намерений демонтировать отношения и приступить к их нормализации.

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