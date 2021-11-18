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«Ъ»: Минпромторг планирует нарастить производство микроэлектроники в России

Общество
«Ъ»: Минпромторг планирует нарастить производство микроэлектроники в России
pixabay.com

Москва, 18 ноября. Министерство промышленности и торговли России провело тендер, направленный на развитие исследований элементов микроэлектроники. Такой шаг может говорить о планах по развитию отрасли в стране.

Победителем конкурса стал ФГКУ «Мытищинский научно-исследовательский институт радиоизмерительных приборов». Согласно условиям тендера, исследование должно завершиться до 16 декабря 2023 года. Замглавы НТЦ «Модуль» Алексей Мохнаткин акцентирует внимание на том, что большая часть оборудования по производству чипов в России — иностранная, пишет «КоммерсантЪ».

«Российские производители в последние годы начали предлагать конкурентные решения в части испытательного оборудования для сложных интегральных микросхем, но почти вся остальная линейка — зарубежная», — сообщил Мохнаткин.

Сложившаяся ситуация с обилием иностранного оборудования может сделать Россию уязвимой. Причиной этому Мохнаткин считает возможные санкции со стороны Соединенных Штатов, которые навредят сфере производства чипов.

Ранее Минпромторг решил привлечь нейросети к анализу получаемых от других ведомств данных о нынешнем состоянии российских компаний. Министерство считает, что искусственный интеллект сможет разработать эффективные меры государственной поддержки бизнеса.

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минпромторг производство чипы
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